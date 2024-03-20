В Кирове задержали местную жительницу, бросившую «коктейль Молотова» в здание областного правительства

В Кирове задержали местную жительницу, бросившую «коктейль Молотова» в окно здания областного правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Инцидент произошел рано утром 20 марта. Огонь быстро потушили, пострадавших нет, уточняет РИА Новости.

По данным пресс-службы губернатора, которая ссылается на правоохранительные органы, девушку «ввели в заблуждение» мошенники, вынудившие ее бросить бутылку с зажигательной смесью под предлогом возвращения денег, которые были украдены с ее счета.

Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о четырех миллионах рублей, которые девушка перевела мошенникам, пообещавшим вернуть деньги, если она выполнит их требования.

Телеграм-канал Shot без ссылок на источники пишет, что жительницу Кирова зовут Ирина П., ей 23 года, а действовала она по указанию «украинских ». После того, как мошенники сказали ей выполнять их требования, девушка взяла молоток, разбила им стекло на первом этаже здания и бросила две бутылки с «коктейлем Молотова» и коробку петард, пишет Shot.

как россиян вынуждают поджигать военкоматы

«Мы вернем ваши деньги, если вы совершите действия, необходимые для нашей страны» Неизвестные вынуждают пожилых россиян поджигать военкоматы. Вот как работает эта схема

как россиян вынуждают поджигать военкоматы

«Мы вернем ваши деньги, если вы совершите действия, необходимые для нашей страны» Неизвестные вынуждают пожилых россиян поджигать военкоматы. Вот как работает эта схема