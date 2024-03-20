В Кирове задержали местную жительницу, бросившую «коктейль Молотова» в здание областного правительства
В Кирове задержали местную жительницу, бросившую «коктейль Молотова» в окно здания областного правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Инцидент произошел рано утром 20 марта. Огонь быстро потушили, пострадавших нет, уточняет РИА Новости.
По данным пресс-службы губернатора, которая ссылается на правоохранительные органы, девушку «ввели в заблуждение» мошенники, вынудившие ее бросить бутылку с зажигательной смесью под предлогом возвращения денег, которые были украдены с ее счета.
Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о четырех миллионах рублей, которые девушка перевела мошенникам, пообещавшим вернуть деньги, если она выполнит их требования.
Телеграм-канал Shot без ссылок на источники пишет, что жительницу Кирова зовут Ирина П., ей 23 года, а действовала она по указанию «украинских ЦИПсО». После того, как мошенники сказали ей выполнять их требования, девушка взяла молоток, разбила им стекло на первом этаже здания и бросила две бутылки с «коктейлем Молотова» и коробку петард, пишет Shot.