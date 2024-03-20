«Украинская правда»: несколько десятков депутатов Рады от «Слуги народа» хотят сдать мандаты

Несколько десятков депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа» выразили руководству фракции желание сдать мандаты из-за «отсутствия мотивации». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии.

В настоящее время в «Слуге народа» есть 235 парламентариев, регулярно приходят на заседания и активно голосуют примерно 170-180 человек. Остальные либо «открыто откололись», как 17 депутатов «группы », либо регулярно пропускают заседания.

«Между Офисом президента и парламентом есть недоразумение. ОП презирает парламент. Они думают, что „слуги“ будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что? А мы уже два года полномасштабной войны выстояли. Поэтому старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-либо менять», — рассказал собеседник «Украинской правды».

По его словам «все устали от войны», а также появилось «много жестких ограничений, например, невозможность уехать в командировку». «В-третьих, депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там», — отметил источник.

Желание сдать мандаты выразили сразу несколько десятков народных депутатов от «Слуги народа».

«Условно говоря, приходит депутат и говорит: „Пустите меня. Мне предлагают менеджерскую должность на заводе и зарплату в 8 тысяч долларов. Мне нужно кормить семью и как-то развиваться“. И такие разговоры я уже много раз слушал», — рассказали изданию в партии.

В конце января 2024 года глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что 17 депутатов от «Слуги народа» написали заявления о сложении мандатов. «С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только в фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения — прим. „Медузы“) из 400 очень трудно собирать, честно говоря», — говорил он.

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» обладает большинством в нынешнем созыве Верховной Рады.