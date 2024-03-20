Суд в Испании выпустил под залог в миллион евро футболиста Дани Алвеса, приговоренного к тюремному сроку за изнасилование

Суд в Барселоне принял решение освободить под залог футболиста Дани Алвеса, на реальное решение свободы за изнасилование. Об этом сообщает Marca.

Размер залога составит один миллион евро. Алвес сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций. В случае подтверждения обвинительного приговора он вернется в тюрьму.

Суд первой инстанции вынес приговор Дани Алвесу 22 февраля. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и компенсации потерпевшей в размере 150 тысяч евро.

Дани Алвес находился под стражей с января 2023 года — его арестовали сразу после того, как были предъявлены обвинения.

Дани Алвес — один из наиболее известных бразильских футболистов последнего десятилетия. Большую часть карьеры он выступал за «Барселону». Также на протяжении разных лет он играл за «Севилью», «Ювентус» и ПСЖ. Последним его клубом был мексиканский «УНАМ Пумас», разорвавший с футболистом контракт после обвинений в изнасиловании.