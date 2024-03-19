Зюганов заявил, что «некоторые помощники» президента «тащили на престол» Навального на мэрских выборах в Москве

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что «некоторые помощники» президента в 2013 году «тащили на престол» Алексея Навального, участвовавшего в мэрских выборах.

«Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному. Очень искренне ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил: „Вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете тех, кого спецслужбы подготовили, для того, чтобы снова взорвать страну, избирателей в Москве“», — сказал Зюганов на встрече Путина с лидерами думских фракций.

По его словам, таким образом в 2013 году «согнали» почти 900 тысяч (кого — не поясняется). «А потом мы думали, что, собственно, делать. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен. Абсолютно не нужен», — добавил Зюганов.

Выборы мэра Москвы, в которых участвовал Алексей Навальный, прошли в сентябре 2013 года и были досрочными. По официальным данным, он набрал 27,24% и занял второе место, обогнав по количеству голосов кандидатов от КПРФ, «Яблока», ЛДПР и «Справедливой России» вместе взятых. Выиграл выборы Сергей Собянин, занявший пост главы города в 2010 году после отставки Юрия Лужкова — он набрал 51,37% голосов и снова стал мэром.

Навальный оспорил победу Собянина в первом туре в суде, утверждая, что решающие 1,37% (второй тур назначается, если кандидат набрал 50% и менее) получены за счет «административного ресурса» — в частности, за счет подкупа избирателей продуктовыми наборами и чрезмерного использования подконтрольной мэрии прессы. Мосгорсуд отказал Навальному в удовлетворении иска.

На пресс-конференции Владимира Путина по итогам президентских выборов, прошедшей 17 марта, американский журналист спросил его о Навальном. Путин, впервые за долгое время назвав вслух фамилию политика, назвал его смерть «печальным событием». «Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно», — ответил он.

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путин отвечает на вопрос о навальном

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