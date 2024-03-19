Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов умер в США в 42 года

Бывший игрок и один из действующих тренеров хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память…

Издание «Зеркало» сообщило, что Кольцов умер в США. По данным Sports.ru, хоккеист приехал в Майами, где на теннисном турнире планировалось выступление белорусской спортсменки, второй ракетки мира Арины Соболенко, с которой встречался Кольцов.

Представитель пресс-службы полиции Майами в комментарии изданию Tribuna.com заявил, что проводит расследование по факту самоубийства Константина Кольцова. По данным следствия, днем 18 марта полиция и пожарные спасатели района Бал-Харбор были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort «по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона».

Константин Кольцов — уроженец Минска и воспитанник местной хоккейной команды «Юность». Кольцов выступал в НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», в составе которого провел 144 матча и набрал 38 очков. В КХЛ он играл в «Северстали», «Металлурге», «Ак Барсе», «Спартаке», «Атланте», «Салавате Юлаеве». В составе уфимской команды в 2008 году он стал чемпионом России, а в 2011-м — обладателем Кубка Гагарина. Также Кольцов провел 123 игры за сборную Беларуси по хоккею. В 2016 году он закончил карьеру в минском «Динамо» и стал тренером клуба. После этого Кольцов был главным тренером «Динамо-Молодечно», затем перешел в российский «Спартак» и с 2022 года в «Салават Юлаев».