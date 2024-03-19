Директор Валерия Леонтьева заявил об уходе певца со сцены

Валерий Леонтьев уходит со сцены, сообщил концертный директор певца Борис Чигирев нескольким российским СМИ, включая ТАСС.

«Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет», — сказал Чигирев в интервью 19 марта — в день рождения певца.

Валерий Леонтьев — звезда советской, а затем и российской эстрады, обладатель многочисленных музыкальных премий, альбомы которого издавались огромными тиражами. Леонтьев был награжден рядом государственных наград, в 1985 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1996 году получил звание народного артиста РФ.

Последнее на настоящий момент масштабное шоу певец представлял в 2019 году, оно называлось «Я вернусь».

В 2021 году Леонтьев был членом жюри вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Леонтьев (в 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР) публично не стал высказываться в поддержку войны. С осуждением вторжения он также не выступал, как это сделали некоторые российские артисты.