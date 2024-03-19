Депутат Госдумы предложил дополнить школьную программу песнями «Любэ», Шамана и Газманова

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в министерство просвещения РФ с предложением включить в школьную программу по музыке «песни патриотической направленности современных авторов», пишет «Парламентская газета».

Парламентарий утверждает, что об этом его попросили сами учителя, школьники и их родители, а также матери и жены участников . «Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну», — говорится в письме депутата.

В официальном ответе Минпросвещения, с которым ознакомилась «Парламентская газета», говорится, что ведомство «готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету „Музыка“ песнями патриотической направленности современных авторов».

При этом в министерстве отметили, что действующие стандарты уже предусматривают изучение музыки патриотической направленности, например, оперы Глинки «Иван Сусанин», увертюры Чайковского «1812 год» и кантаты Прокофьева «Александр Невский». Также в школах учат гимн России и песни военных лет, добавили в ведомстве.

Что касается современных патриотических песен, в Минпросвещения считают, что они должны соответствовать нескольким критериям:

высокие художественные достоинства;

соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов;

соответствие исполнительским возможностям учащихся — по диапазону голоса, «его тесситуре, интонационной и ритмической сложности и другому».

Сам Колунов уже заявил РИА Новости, что министерство поддержало его инициативу. По его словам, теперь будет прорабатываться список исполнителей и композиций совместно с экспертным и родительским сообществами.

Продюсер Иосиф Пригожин в ответ на депутатскую инициативу предложил включить в школьную программу песни Игоря Николаева. «Вопрос заключается в том, что есть разные произведения, в том числе Олега Газманова, Шамана. Например, произведения Игоря Николаева, если их нет в школьной программе, я бы их тоже внес. Я бы вообще пересмотрел всю музыкальную палитру, что могло бы быть, а что — нет», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Согласно опросу , россияне считают самыми патриотичными исполнителями Шамана (28%), Олега Газманова (22%), Николая Расторгуева (10%), Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршалла (6%), Юрия Шевчука (4%), Николая Баскова (4%).