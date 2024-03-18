Суд арестовал на 10 суток журналистку Sotavision Антонину Фаворскую. Ее задержали после возложения цветов к могиле Навального
Нагатинский районный суд Москвы назначил 10 суток ареста журналистке Sotavision Анастасии Фаворской. Об этом сообщает «Медиазона».
Фаворскую признали виновной в неповиновении законным требованиям полицейских. По версии обвинения, ее задержали вечером 17 марта, после того как она отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать».
По словам самой Фаворской и двух бывших с ней подруг, вечером 17 марта они посетили могилу политика Алексея Навального на Борисовском кладбище, возложили цветы, после чего пошли в кафе. Там к ним подошла группа силовиков, некоторые из которых были в масках. Они не представились и заявили, что им поступил анонимный звонок о преступлении. После этого женщин задержали.
Фаворская связала «нападение» силовиков с тем, что она уже несколько лет писала об Алексее Навальном и продолжает говорить о политике. «Я считаю, что тут есть определенный политический контекст. В Харпе незадолго до смерти Алексей мне сказал, что самое ужасное — это, когда человек боится собственного страха. Поэтому я попрошу: передайте, пожалуйста, Людмиле Ивановне [Навальной] эти слова «Что бы ни произошло дальше, что бы они ни придумали, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Я ничего не боюсь и я, как Алексей, призываю всех ничего не бояться», — добавила журналистка.