Суд арестовал на 10 суток журналистку Sotavision Антонину Фаворскую. Ее задержали после возложения цветов к могиле Навального

Нагатинский районный суд Москвы назначил 10 суток ареста журналистке Sotavision Анастасии Фаворской. Об этом сообщает «Медиазона».

Фаворскую признали виновной в неповиновении законным требованиям полицейских. По версии обвинения, ее задержали вечером 17 марта, после того как она отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать».

По словам самой Фаворской и двух бывших с ней подруг, вечером 17 марта они посетили могилу политика Алексея Навального на Борисовском кладбище, возложили цветы, после чего пошли в кафе. Там к ним подошла группа силовиков, некоторые из которых были в масках. Они не представились и заявили, что им поступил анонимный звонок о преступлении. После этого женщин задержали.