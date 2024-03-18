Даванков занял второе место в Москве на выборах президента РФ. Он набрал, по данным ЦИК, 6,65%

Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков занял второе место в Москве на выборах президента РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

После обработки 100% протоколов с московских избирательных участков, объявил Центризбирком, у Даванкова 6,65% голосов. На третьем месте — с 3,84% голосов — депутат Госдумы из КПРФ Николай Харитонов, на четвертом месте — с 2,83% голосов — глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владимир Путин в Москве, объявил ЦИК, набрал 85,13%.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

В целом по России, объявил ЦИК, после обработки 99,75% протоколов второе место после Путина (87%) занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ, с 4,30% голосов, а у Владислава Даванкова третий результат — 3,84%. Леонид Слуцкий на последнем месте с 3,21% голосов.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее сообщил, что в Москве от зеленки пострадали бюллетени на двух участках — в Отрадном на УИК 690 (115 бюллетеней) и в Чертаново Южное на УИК 2084 (217 бюллетеней). Однако, подчеркнул он, даже испачканные зеленкой бюллетени сумели подсчитать. «Ни один голос не пропал!», — сказал Реут.

«Агентство» со ссылкой на эксперта по дистанционному электронному голосованию Петра Жижина сообщает, что результат Даванкова вырос в пять раз в последний день электронного голосования в Москве. 17 марта этот кандидат набрал 16,63% голосов, что почти в пять раз больше его среднего результата за предыдущие два дня. В свою очередь Путин, по подсчетам эксперта, в последний день электронного голосования получил значительно меньше голосов, чем в среднем 15-16 марта.

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