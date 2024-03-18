Даванков выиграл выборы на участках в Вильнюсе и Ереване. В Праге и Варшаве он набрал больше половины голосов

Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков занял первое место на некоторых участках за рубежом в крупных европейских городах. На это обратило внимание «Агентство».

В Варшаве, Праге и Гааге Даванков набрал больше половины голосов — 51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно. Также он выиграл в Вильнюсе с результатом 39,22% (Владимир Путин получил там 29,74%) и в Хайфе с результатом 40,82% (у Путина — 33,93%).

В Ереване Даванков набрал 49,85%, Путин — 32,87%.

В большинстве других городов по всему миру победил Путин, однако и там Даванков получил значительно большее количество голосов, чем в России.

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%).

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%).

Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%).

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%).

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%).

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%).

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%).

Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%).

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

По многим городам, где голосовало большое количество российских граждан — Берлину, Алматы, Белграду, Дубаю — результаты пока не опубликованы.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,75% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. У Даванкова — 3,84%.