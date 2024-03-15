Умер Александр Ширвиндт

В Москве умер народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

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Ширвиндту было 89 лет.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.

Александр Ширвиндт с 1970 года играл в Театре Сатиры. С 2000 года — был его худруком, с 2021 — президентом. Среди наиболее известных из поставленных им спектаклей — комедийные постановки-хиты «Проснись и пой», «Маленькие комедии большого дома», «Недоросль».

Как актер Ширвиндт снялся в более чем 70 фильмах. Самые известные его роли — в лентах «Ирония судьбы, или с легким паром» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Марка Захарова, а также в телеверсиях спектаклей Театра Сатиры «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Ревизор».

В 1982 году Ширвиндт получил звание Народного артиста СССР.