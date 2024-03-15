Роскомнадзор 10 дней назад перестал обновлять реестр «запрещенных» сайтов. Эксперты предполагают, что теперь ведомство блокирует ресурсы напрямую

Роскомнадзор с 4 марта перестал обновлять выгрузку реестра запрещенных сайтов, из которой операторы связи получают информацию о ресурсах, которые они обязаны заблокировать, обратил внимание «Коммерсант». Эту информацию изданию также подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

В течение последнего полугода Роскомнадзор каждый день вносил в реестр в среднем по 800 адресов, отмечает «Коммерсант». При обновлении реестра информацию из него автоматически получают операторы связи. Они должны заблокировать ресурс, а поисковые системы — убрать его из выдачи.

При этом с 4 по 10 марта, как отмечает «Коммерсант», по данным подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра было заблокировано 576 фишинговых ресурсов. Каким образом к ним ограничивался доступ, не уточняется.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что блокировки могут осуществляться Роскомнадзором напрямую через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные в сетях операторов связи. Такие блокировки непрозрачны — в этом случае о них не знают даже сами операторы.

Еще один собеседник «Коммерсанта» предполагает, что остановка обновлений реестра связана с возможными кибератаками перед президентскими выборами в России. «Власти готовятся к провокациям, но хотят бороться с ними непублично, чтобы не возникало вопросов. ТСПУ исходно были нужны, чтобы Роскомнадзор мог без операторов блокировать то, что считает нужным», — сказал он.

В «Билайне», МТС и Tele2 остановку обновлений реестра не комментировали. В «Мегафоне» сказали, что «выполняют требования законодательства» и блокируют доступ ко всем «запрещенным» ресурсам. В «Яндексе» заявили, что синхронизация с реестром происходит автоматически и «процедура за последнее время не менялась». В Роскомнадзоре отказались от комментариев.

Одним из первых на остановку обновления реестра обратил внимание директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в своем телеграм-канале «ЗаТелеком». «Это означает, что теперь блокировки становятся абсолютно непрозрачными и делаются сразу на ТСПУ», — написал он. Климарев также связал остановку обновлений реестра с президентскими выборами в России и возможной блокировкой ютьюба и телеграма.

В 2019 году в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов связи установить в свои сети «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ), которые позволяют Роскомнадзору напрямую блокировать «запрещенные» ресурсы.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в октябре 2023 года заявлял, что все узлы мобильной, широкополосной и трансграничной связи в России «закрыты на 100% при помощи ТСПУ».

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