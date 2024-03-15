Курс евро на торгах впервые с 2023 года поднялся выше 101 рубля
Источник: Интерфакс
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля. Это произошло впервые с декабря 2023 года.
С начала утренних торгов европейская валюта подорожала более чем на рубль. Доллар в пятницу также прибавил в цене более рубля, поднявшись до отметки 92,61 рубль.
«Интерфакс» отмечает, что российская валюта снижается, помимо прочего, в ожидании итогов президентских выборов.
В то же время, эксперты ожидают, что в самое ближайшее время рубль перейдет к укреплению на фоне вероятной постепенной активизации экспортеров перед крупными налоговыми выплатами в конце марта.