Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова.

Театр классического балета Касаткиной и Василёва

По словам помощницы, балетмейстер умерла в ночь на 14 марта. ТАСС Бурьянова заявила, что Касаткина умерла поздно вечером 13 марта в клинике Склифосовского.

Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище, после чего выступала в Большом театре. Как балерина Касаткина известна исполнением характерных партий в балетах «Щелкунчик» Петра Чайковского (партия Индийской куклы), «Весна священная» Игоря Стравинского (партия Бесноватой), «Кармен-сюита» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина (партия Рока) и других постановках.

С 1960-х Касаткина работала вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василёвым, выступая как балетмейстер и сценарист. В 1977 году Касаткина и Василёв стали бессменными художественными руководителями ансамбля «Классический балет». В 1992-м они возглавили московский Театра классического балета.

Касаткина и Василёв на репетиции Театр классического балета Касаткиной и Василёва