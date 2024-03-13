Писатель и юрист Пол Александер, который почти всю жизнь провел в , умер в возрасте 78 лет. Сообщение об этом появилось на его странице на платформе для сбора пожертвований GoFundMe.

Страница Пола Александера на GoFundMe

«Пол Александер, „человек в железном легком“, умер вчера. Переболев полиомиелитом в детстве, он прожил более 70 лет в „железном легком“. В это время Пол поступил в колледж, стал юристом и писателем. Его история, о которой знали все, оказывала положительное влияние на людей во всем мире. Пол был невероятным примером для подражания, о котором будут помнить и дальше», — написал организатор сбора Кристофер Улмер.

Улмер рассказал, что разговаривал после смерти Александра с его братом Филиппом. В разговоре он попросил передать жертвователям, что очень благодарен им за помощь. «Это позволило ему [Александру] прожить последние несколько лет без стресса. Этого также хватит на оплату похорон. Совершенно невероятно читать все комментарии и знать, что Пол вдохновил столько людей», — процитировал Улмер слова Филиппа.

Пол Александер заболел полиомиелитом в 1952 году, когда ему было шесть лет. Он был парализован и почти все время проводил в аппарате «железное легкое». Покидать камеру он мог только на несколько часов в день. В последнее время он уже не мог этого делать.

В 2020 году вышла его автобиография под названием «Три минуты ради собаки. История человека, живущего в железном легком».

The Last Few Polio Survivors — Last of the Iron Lungs | Gizmodo Gizmodo