Глава штаба Надеждина в Калуге рассказал, что его избили по пути с работы домой

Глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Калуге Константин Ларионов рассказал, что его избили по пути с работы домой.

В сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале Ларионова, говорится, что нападавших было трое. Они подошли к Ларионову неподалеку от улицы Суворова, окружили его, повалили на землю и стали избивать руками и ногами. По словам Ларионова, это были «лица славянской наружности», одетые во все черное и с медицинскими масками на лице.

В телеграм-канале сообщается, что Ларионову после избиения оказали медицинскую помощь и опубликовано несколько фотографий, на которых у него видны ссадины на лице, руках и ногах.

«Они сломали мое тело, но им не удалось сломать мой дух. Синяки заживут, а раны затянутся. А Россия будет свободной», — цитирует Ларионова телеграм-канал.

Ларионов — общественный активист из Калуги, занимающийся расследованием местной коррупции. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он вышел в пикет в центр города с плакатом «Нет войне» и записал ролик с призывом прекратить боевые действия. Его оштрафовали за «дискредитацию» армии, а в апреле избили в подъезде собственного дома. Кроме того, Ларионова, по его словам, исключили из партии КПРФ, в которой он состоял.

В январе 2024 года Ларионов помогал собирать подписи за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты. ЦИК в регистрации Надеждину отказал.

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