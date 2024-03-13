Автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста

Московский врач-педиатр и автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий сообщил, что уехал из России.

Бутрий рассказал, что 22 февраля его задержали по дороге на работу «за ряд фраз из интервью [журналистке Катерине] Гордеевой», подвергли допросу и приговорили к 10 суткам ареста. «В процессе отбывания [ареста] недвусмысленно намекнули что этим все не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей», — написал врач.

Он добавил, что сейчас обустраивается и в ближайшее время планирует открыть дистанционные консультации, а также начать очные консультации в городе, в котором он остановится. Где он находится, Бутрий не сообщил, посоветовав следить за новостями в его блоге и поблагодарив всех за поддержку.

В блоге «Заметки детского врача» Сергей Бутрий рассказывает о детских болезнях и их профилактике, а также борется с предрассудками в отношении здоровья. На его паблик во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч пользователей, в телеграме — больше 115 тысяч, в фейсбуке у него почти 64 тысячи подписчиков.

22 февраля Бутрия задержали и назначили ему 10 суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти или вражды (20.3.1 КоАП) из-за его интервью журналистке Катерине Гордеевой, вышедшего в марте 2023 года. В нем Бутрий, по версии экспертизы, высказывался против «врачей, разделяющих ценности российского общества».