The Moscow Times: европейские компании в обход санкций поставили оборудование для проекта «Новатэка» на 580 миллионов евро

После начала войны в Украине европейские компании продолжили снабжать оборудованием российский проект «Арктик СПГ 2», поставляя для него свою продукцию на сотни миллионов евро в обход санкций. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Moscow Times и некоммерческой организации Arctida.

«Арктик СПГ 2» — проект компании «Новатэк» по добыче и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове. Его начали строить в 2019 году совместно с французскими, китайскими и японскими инвесторами. 60% проекта принадлежит «Новатэку». Одним из крупнейших акционеров «Арктик СПГ 2», наряду с основателем «Новатэка» Леонидом Михельсоном, выступает бизнесмен Геннадий Тимченко, друг президента РФ Владимира Путина.

Согласно данным российской таможни, с момента введения Евросоюзом запрета на поставки любого оборудования для производства сжиженного газа в мае 2022 года и по конец января 2024 года «Арктик СПГ 2» получил от европейских компаний продукцию на 580 миллионов евро. Примерно половина этой суммы пришлась на 2022 год. В 2023-м в Россию ввезли оборудования на сумму свыше 220 миллионов евро, а в январе 2024-го — на 24 миллиона евро.

Крупнейшие поставщиками «Арктик СПГ 2» оказались компании из Италии (112 миллионов евро), Франции (31,6 миллиона евро), Германии (25 миллионов евро), Нидерландов (12,8 миллиона евро) и Испании (8 миллионов евро).

Основным поставщиком оборудования для «Арктик СПГ 2» в 2023 году стала итальянская Nuovo Pignone SRL, производящая оборудование для энергетической отрасли. Она отправила в Россию продукцию на 41 миллион евро. Среди французских компаний крупнейшим поставщиком оказалась компания Optaperiph, которая поставила в РФ теплоизоляционные изделия, клапаны и другое оборудование на шесть миллионов евро. Немецкий конгломерат Siemens, объявивший о своем уходе с российского рынка вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, поставил в 2023 году своей продукции для «Арктик СПГ 2» на сумму свыше 4,8 миллиона евро.

В расследовании уточняется, что европейское оборудование для «Арктик СПГ 2» завозят в РФ главным образом через Китай, поскольку в строительстве модулей проекта задействованы по меньшей мере пять китайских компаний. Однако часть оборудования поступает напрямую из ЕС. Например, 11% итальянских поставок в 2023 году поступили напрямую из Италии.

Как пояснил эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин, производителям довольно сложно отследить конечного заказчика, если поставки идут через посредников. «Но часто бывает так, что поставщик знает, кто его конечный потребитель, поэтому сговор на каком-то уровне, возможно, с кем-то из менеджмента полностью исключать нельзя», — добавил эксперт.

Директор Arctida Илья Шуманов отмечает, что часть оборудования, поставляемого для «Арктик СПГ 2», «довольно специфическая». «Поэтому мы считаем, что менеджеры европейских поставщиков должны были понимать, в каких проектах оно может быть использовано», — заключил он.

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