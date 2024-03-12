На бывшего главу штабов Навального Леонида Волкова напали у его дома 

На бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова было совершено нападение, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая», — написал Ярмыш.

О нападении также сообщил директор ФБК Иван Жданов: «Напали на Леонида Волкова с молотком. Жив, подробности позднее».

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