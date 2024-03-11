Вице-президента банка «Россия» (банк принадлежит друзьям Путина) арестовали по обвинению в подкупе

Октябрьский суд Петербурга арестовал вице-президента по инвестициям АО «Акционерный банк «Россия» Игоря Андреева по уголовному делу о коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК). Об этом сообщили «Фонтанка» и 47news. В объединенной пресс-службе судов города РБК подтвердили эту информацию.

На сайте банка говорится, что следствие по делу Андреева и его задержание были инициированы самой кредитной организацией.

По данным 47news, банкира задержали 5 марта сотрудники ФСБ при получении двух миллионов рублей от совладельцев компании «Управление проектами» Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. Бизнесмены занимаются строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом MillGreek под Всеволожском. В этот проект инвестирует банк «Россия», открыта кредитная линия, отмечает «Фонтанка». За три года Андреев получил от бизнесменов 29 миллионов рублей. По версии следствия, вице-президент банка сам инициировал историю с инвестированием в проект коттеджного поселка и, используя административный ресурс, убедил партнеров платить ему ежемесячно по два миллиона рублей для бесперебойного финансирования застройщика.

Игорь Андреев является генеральным директором «АБР Девелопмент». Эта компания, зарегистрированная год назад, на 100% принадлежит банку «Россия». 7 марта суд санкционировал арест Андреева сроком на два месяца, отказавшись поместить банкира под домашний арест, как того просила его защита.

Адвокат обвиняемого Максим Маценко назвал дело «ошибкой следствия». «Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала», — цитирует РБК Маценко.

Акционерный банк «Россия» был основан в 1990 году. Его крупнейший акционер — Юрий Ковальчук, близкий друг Владимира Путина. Также среди акционеров «России» назывались другие приближенные президента — бизнесмен Геннадий Тимченко, музыкант Сергей Ролдугин, «подруга Путина» Светлана Кривоногих. Сам Путин рассказывал, что хранит в банке «Россия» свою зарплату.

С 2000 года, после прихода Путина к власти, банк начал консолидировать активы в разных областях экономики (СМИ, недвижимость, туризм). Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина. На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.

Читайте также

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP

Читайте также

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP