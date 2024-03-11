В России появятся «заслуженные работники уголовно-исполнительной системы»
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Заслуженным работником, в частности, можно будет стать за «личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста».
Предполагается, что почетное звание, в основном, будут присваивать тем, кто проработал в органах не менее 20 лет и имеет какие-либо другие награды.