В Минске отменили показы фильмов Александра Сокурова. На приезд режиссера и на его картины жаловались белорусские пропагандисты

В Минске отменили показы двух фильмов Александра Сокурова, которые должен был представить сам режиссер. Об этом сообщается на странице кинотеатра Falcon Club, где должны были пройти показы.

Мероприятия отменены «по техническим причинам». Другие подробности не приводятся.

Показы должны были пройти с 11 по 13 марта. Александр Сокуров должен был представить свой новый фильм «Сказка» и картину «Солнце» 2005 года. Вместе с Сокуровым в Минске также собирался выступить один из его учеников Александр Золотухин, который планировал представить свой фильм «Мальчик русский».

Против показа фильмов Сокурова выступили белорусские пропагандисты — в частности, ведущий государственного канала СТВ Григорий Азаренок и директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

«В его последнем фильме сюжет такой. Сталин, Гитлер и Муссолини рассуждают на тему „как бы нам посильнее утвердить диктатуру и что мы сделали не так“. То, что надо нам сейчас! Явный противник и всего, что с этим связано. На кинофестивале в Москве его псевдоинтеллектуальную порнуху закрыли. Про нас и нашу страну высказывался неоднократно. И диктатура, и прочее», — писал про приезд Сокурова Азаренок.

После отмены показов фильмов Азаренок заявил, что «патриотическая общественность была настроена категорически» в связи с приездом режиссера. Он также поблагодарил организаторов показа, которые, «вероятно, изначально просто не в курсе были того, какой вонючий шлейф тянется за этим персонажем».

Гигин в своем телеграм-канале писал, что Сокуров «не нужен в Минске». «Не скрою, работали над тем, чтобы „светоч“ не появился в Минске. Не ко времени. Да и зачем нам здесь все эти деятели с фигой в кармане?» — заявил пропагандист.

Премьера «Сказки» состоялась в августе на кинофестивале в Локарно. Главные герои фильма — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей.

В октябре 2023 года министерство культуры России запретило показ фильма на международном фестивале «Каро.Арт». Вскоре ведомство отказало «Сказке» в выдаче прокатного удостоверения. В начале декабре фильм стал доступен на ютьюб-канале Ксении Собчак.

Позже Сокуров говорил, что теперь у него «нет возможности работать в России». «У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. <…> Создаются невозможные для жизни и работы условия», — заявлял режиссер.

Читайте также

«Сказка» — картина Александра Сокурова о Сталине, Гитлере, Муссолини и Черчилле. Все эти герои встречаются в аду Этот фильм запретили в России

Читайте также

«Сказка» — картина Александра Сокурова о Сталине, Гитлере, Муссолини и Черчилле. Все эти герои встречаются в аду Этот фильм запретили в России