В Госдуму внесли законопроект о признании о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году недействительным. Соответствующий документ появился в базе нижней палаты парламента.

Авторы документа предлагают признать решение о передаче Крыма «незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права». В проекте закона указывается, что соответствующее решение было «политическим преступлением», принятым «с нарушением конституций РСФСР и СССР», а также «без учета волеизъявления российского народа».

По мнению депутатов, передачу Крыма необходимо признать незаконной не только «из соображений восстановления исторической справедливости», но и для того, чтобы «выбить почву из-под пропаганды властей Украины, внедряющих тезис об „оккупации“ Крыма в 2014 году». После признания решения 1954 года недействительным союзникам Украины «станет гораздо сложнее поддерживать претензии [Киева] по возвращению Крыма Украине», считают авторы законопроекта.

Авторами инициативы выступили депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков (оба — из «Единой России»). Как отмечала Sota, Затулин за последние семь лет как минимум трижды предлагал признать передачу Крыма недействительной. В последний раз с таким предложением он выступил в феврале 2024 года.

После распада СССР Россия признала территориальную целостность Украины с Крымом в ее составе, что было подтверждено в том числе двусторонними договорами. В 2008 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра страны, подтвердил, что Россия признает границы Украины. «Крым не является никакой спорной территорией. Россия давно признала границы сегодняшней Украины», — говорил тогда Путин.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, после того как там при поддержке Москвы и в присутствии российских войск состоялся референдум, на котором, по официально объявленным данным, подавляющее большинство населения проголосовало за вхождение в состав РФ. Проведение такого референдума было нелегитимным с точки зрения украинской конституции. Международное сообщество, за исключением нескольких стран, продолжает считать Крым частью Украины.