Судья, выдавшая ордер на Путина, возглавила Международный уголовный суд

Судья из Японии Томоко Аканэ, год назад выдавшая ордер на президента России Владимира Путина, стала председателем Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте организации.

Аканэ была избрана по итогам голосования членов суда 11 марта. Срок ее полномочий составит три года.

Вместе с Аканэ были избраны ее заместители, которыми стали Розарио Айтала из Италии и Рейн Алапини-Гансу из Бенина.

Председатель МУС и его заместители формируют президиум, который, как сообщается на сайте суда, «играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства судом в целом». Также президиум несет ответственность за непосредственную работу суда.

Аканэ и Айтала были в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В России против Аканэ и Айталы заведено дело по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу (часть 2 статьи 301 УК) и подготовке к нападению на представителя иностранного государства (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК). МВД России объявило судей в розыск.