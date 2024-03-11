SIPRI: Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, уступив второе место Франции. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( ).

Согласно исследованию, в период с 2019 по 2023 год российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2014-2018 годы). По оценке аналитиков, в 2019 году Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 страну, а в 2023 году — уже только в 12 стран.

Крупнейшим экспортером оружия остаются США. Экспорт вооружений США за последние пять лет вырос на 17%, а его доля в общем мировом экспорте вооружений выросла с 34 до 42%. США поставили основные вооружения в 107 государств в 2019-2023 годах — это больше, чем за любой другой пятилетний период, и «намного больше», чем любой другой экспортер оружия.

«США укрепили свою глобальную роль в качестве поставщика оружия, экспортируя больше вооружений в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом, и это важный аспект их внешней политики. Это происходит в то время, когда экономическому и геополитическому господству США бросают вызов развивающиеся страны», — директор программы SIPRI по трансферу вооружений Мэттью Джордж

Экспорт оружия из Франции увеличился на 47% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с предыдущей пятилеткой. Наибольшая доля экспорта Франции (42%) приходилась на государства Азии и Океании, еще 34% — на страны Ближнего Востока. Крупнейшим получателем французского экспорта оружия стала Индия, на долю которой приходится 30%.

«Впервые Франция стала вторым по величине экспортером оружия, опередив Россию», — говорится в докладе. В нем отмечается, что РФ впервые заняла третье место.

За последние пять лет на США и страны Западной Европы приходилось 72% всего экспорта вооружений, в 2014-2018 годах этот показатель составлял 62%.

В докладе также говорится, что Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире. Это произошло после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения в качестве военной помощи.

О том, какую роль на мировом рынке оружия сейчас играет Россия, слушайте в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Россия долго была одним из главных поставщиков оружия в мире. Похоже, эпоха закончилась — из-за санкций и того, как российская техника показала себя в Украине 00:00 48:55