Рособрнадзор: выпускники смогут пересдать ЕГЭ лишь один раз, прежний результат аннулируют

Рособрнадзор готовит поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена, чтобы позволить пересдать ЕГЭ по одному из предметов выпускникам 2024 года, сообщила газета «Коммерсант» ссылаясь на ведомство.

В Рособрнадзоре предупредили, что поправки предусматривают возможность пересдать только один предмет. В службе считают «преждевременным» обещать возможность пересдачи ЕГЭ по нескольким предметам.

Рособрнадзор посоветовал выпускникам «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности, так как первый результат будет аннулирован независимо от того, будет он выше или ниже».

В ведомстве добавили, что в случае пересдачи ЕГЭ по иностранным языкам, который состоит из двух частей, письменной и устной, выпускнику придется пересдать обе части. «Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности. В случае принятия решения о пересдаче ЕГЭ по иностранным языкам первый результат за обе части будет аннулирован», — добавили в ведомстве.

Сейчас власти формируют оптимальный вариант расписания экзаменов, поскольку выпускники должны получить все результаты ЕГЭ к началу приемной кампании в учебных заведениях.

Президент РФ Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию дать выпускникам «второй шанс», то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Путин отметил, что это нужно сделать до конца приемной кампании в вузы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что возможность пересдачи появится у выпускников уже в июне 2024 года.

По действующим правилам школьники могут пересдать в один год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, а предметы по выбору — только в следующем году, в досрочный период, как выпускники прошлых лет.

ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 18 июня. Вступительная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня и продолжится примерно месяц.