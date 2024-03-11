«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм. «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова стал лучшим документальным фильмом

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер», а снявший его Кристофер Нолан стал обладателем премии Американской киноакадемии как лучший режиссер.

На награду за лучший фильм в 2024 году также претендовали: «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».

Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере», получил «Оскар» как лучший актер, а Роберт Дауни-младший за работу в этом фильме был признан лучшим актером второго плана. Всего «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров».

Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за работу в фильме «Оставленные». «Оскар» за лучшую женскую роль вручили Эмме Стоун, сыгравшей в фильме «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса. Эта лента также получила премии Киноакадемии за лучшие костюмы, грим и прически, а также за работу художника-постановщика.

Лучшим полнометражным документальным фильмом был признан «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова (речь Чернова можно прочитать здесь).

Награду в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» вручили «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки. Режиссера на церемонии не было.

«Оскар» за лучшую песню из фильма получила композиция Билли Айлиш и Финнеаса ОʼКоннелла «What Was I Made For?» из «Барби». Режиссер «Барби» Грета Гервиг и Марго Робби, сыгравшая главную роль в этом фильме, на «Оскар» номинированы не были.

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