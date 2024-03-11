«20 дней в Мариуполе» получили «Оскар» как лучший документальный фильм

Документальная картина «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Церемония награждения прошла 10 марта в театре «Долби» в Голливуде.

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город.

Продюсеры картины — Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат, Дэрл Маккрудден, Василиса Степаненко.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». 11 февраля 2024-го — приз Гильдии режиссеров США. 18 февраля получил премию Британской киноакадемии (BAFTA).

В категории «Лучший документальный фильм» также были номинированы: картина Мозеса Бвайо и Кристофера Шарпа «Боби Вайн: народный президент» — об оппозиционном лидере в Уганде; «Вечная память» Мэйти Альберди об отношениях чилийского журналиста Аугусто Гонгоры и чилийской актрисы Паулины Уррутиа; «Дочери Ольфы» Каутер Бен Ханьи о женщине, чьи дочери бежали в Ливию, чтобы вступить в ИГИЛ; и «Убить тигра» Ниши Пахуджи о семье, которая борется за справедливость для своей дочери, пережившей насилие.

Рецензия «Медузы» на фильм «20 дней в Мариуполе»

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас

Рецензия «Медузы» на фильм «20 дней в Мариуполе»

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас