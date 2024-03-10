«Фонтанка» и «Известия» сообщили о смене главнокомандующего Военно-морским флотом России

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По информации издания, временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Фонтанка» утверждает, что назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». «Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется», — говорится в публикации.

Об отставке Евменова также пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

В пресс-службе ВМФ не стали комментировать «Фонтанке» информацию об отставке Евменова.

Официально о смене главнокомандующего ВМФ России не сообщалось.

Николай Евменов занимает пост главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.