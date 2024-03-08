ВСУ за ночь сбили 33 из 37 беспилотников. Минобороны РФ отчиталось о 15 сбитых БПЛА

Российские войска в ночь на 8 марта выпустили по территории Украины 37 ударных беспилотников, одну ракету из ЗРК С-300 и две авиационные ракеты Х-59, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ВСУ, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 33 беспилотника в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Согласно командованию Сил обороны юга Украины, в Одесской области в результате атаки беспилотников был поврежден инфраструктурный объект, здания которого были «длительное время законсервированы». На территории объекта произошел пожар, который удалось быстро потушить. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило об атаке украинских дронов в Волгоградской области. По данным ведомства, в ночь на 8 марта дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, а утром — еще четыре. Местные власти утверждают, что обошлось без разрушений и пострадавших.