В Казани произошел пожар в танковом училище

Обновление. В Минобороны РФ сообщили, что пожар произошел в подсобном нежилом помещении на территории Казанского высшего танкового училища, пишет «Интерфакс». Возгорание локализовали в 12:20 мск. Пострадавших нет. Причиной пожара стала неисправная проводка, заявили в министерстве.

В Казанском танковом училище на Оренбургском тракте в Казани произошел пожар днем 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Сейчас на территории училища наблюдается задымление. Пожар возник на втором этаже в одном из корпусов», — сказал собеседник агентства.

По данным «Татар-информ», на территории училища горит казарма. Судя по кадрам очевидцев, огонь перешел со второго этажа здания на крышу. Пожарные локализовали возгорание на площади 120 квадратных метров, утверждает телеграм-канал Shot, близкий к Life. По его данным, в здании провели эвакуацию, пострадавших нет.