В Карелии сотрудники ФСБ при задержании убили активиста из Беларуси

ФСБ России утверждает, что в Карелии убит гражданин Беларуси, якобы завербованный украинскими спецслужбами для совершения теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В российской спецслужбе заявили, что гражданин Беларуси 1974 года рождения, имя которого не раскрывается, якобы входил в «Полк имени » и находился в межгосударственном розыске.

По версии ФСБ, белорус по заданию спецслужб Украины собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонец, для этого он забрал из схрона взрывное устройств. При задержании, как утверждается, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб «и в ходе боестолкновения был нейтрализован».

ФСБ опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент убийства мужчины.

Первым об убийстве жителя Беларуси в Карелии утром 7 марта сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, сотрудники ФСБ убили 49-летнего белоруса Николая Алексеева в Олонецком районе Карелии 6 марта. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Один из сыновей Николая Алексеева, Влад, подтвердил белорусскому изданию «Наша Ніва», что его отец мертв. По его словам, его мать — жена активиста — поехала в морг в Карелии, а сотрудники ФСБ отобрали у нее телефон. «Папа был замечательным человеком. Он не мог кого-то застрелить. Он был глубоко верующим человеком, постоянно молился. Мы вместе с ним ходили в храм», — рассказал сын убитого активиста.

Николай Алексеев — участник протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году после выборов президента страны. Алексеев выступал против Александра Лукашенко и критиковал его в соцсетях. При каких обстоятельствах он оказался в России, неизвестно. Сын Алексеева сообщил, что отец работал на вахте.

Как утверждает Baza, с сентября 2022 Алексеев находился в розыске за оскорбление Александра Лукашенко. Николай Алексеев находился в базе розыска МВД России, уточняет «Медиазона. Беларусь».