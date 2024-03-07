В Екатеринбурге рабочие закрыли белым полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17 — инсталляцию, сделанную уличным художником Тимофеем Радей еще в 2017 году, пишет Itʼs My City со ссылкой на читателя.

В пресс-службе аффилированной с владельцем здания Уральской горно-металлургической компании (УГМК) закрытие надписи журналистам прокомментировать не смогли.

Уличный художник Тимофей Радя родился в Екатеринбурге, но работает в разных городах России. В числе его проектов — надпись 2013 года «Я бы обнял тебя, но я просто текст» на крыше дома в Екатеринбурге, биллборд «Хорошие декорации — плохой спектакль» перед президентскими выборами 2018 года, надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» на Пироговской набережной в Петербурге и множество других.

Инсталляцию «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге Радя сделал в рамках специального проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2017 году.

В июне 2022 года Радя опубликовал фото своей новой работы — крупной надписи «Жить — прошлым!», размещенной на крышах двух девятиэтажек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Спустя два дня надпись демонтировали.

интервью тимофея ради

«Если запугать людей столь несложно, то как расколдовать их обратно?» Интервью уличного художника Тимофея Ради — о понимании войны и о том, зачем оставаться в России. Он установил в Екатеринбурге надпись «Жить — прошлым!»

интервью тимофея ради

«Если запугать людей столь несложно, то как расколдовать их обратно?» Интервью уличного художника Тимофея Ради — о понимании войны и о том, зачем оставаться в России. Он установил в Екатеринбурге надпись «Жить — прошлым!»