Йеменские хуситы нанесли удар по грузовому судну в Аденском заливе. Два члена экипажа погибли

Два члена экипажа грузового судна True Confidence погибли в результате атаки движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) в Аденском заливе, сообщает BBC News со ссылкой на официальных лиц США и Великобритании.

Еще шесть членов экипажа True Confidence получили ранения. Корабли международной морской коалиции во главе с США оказали помощь морякам.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что «военно-морские силы Йемена» атаковали судно, после того как экипаж True Confidence проигнорировал предупреждение хуситов. Утверждается, что при нападении были применены несколько противокорабельных ракет.

По данным BBC News, сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, попал под обстрел в 9:30 по Гринвичу (12:30 мск). Экипаж покинул поврежденное судно, когда там начался пожар.

Всего на True Confidence находились 20 моряков и три вооруженных охранника. Reuters со ссылкой на источники пишет, что три члена экипажа пропали без вести. Компания, управляющая судном, заявила, что у нее нет информации о судьбе экипажа.

В своем заявлении хуситы назвали судно американским, но как сообщил BBC News представитель судовладельца в настоящее время True Confidence «не имеет отношения ни к одной американской организации». Оно принадлежит True Confidence Shipping SA из Либерии и управляется компанией из Греции. Сухогруз перевозил из Китая в Саудовскую Аравию металлопродукты и грузовики.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют корабли в Красном море. В ноябре группировка заявила, что будет нападать на все суда, связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

С тех пор нападениям подверглись не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран. В ответ на действия хуситов международная морская коалиция во главе с США наносит удары по объектам хуситов в Йемене.

Погибшие моряки True Confidence — первые погибшие в результате нападений йеменских хуситов на суда в Аденском заливе.

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