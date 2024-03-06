В Варшаве участники акции протеста фермеров вступили в столкновения с полицией у здания парламента

Протестующие польские фермеры вступили в столкновения с полицией в центре Варшавы у здания парламента. Об этом пишет Reuters.

Участники акции стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских булыжниками и бутылками. Также они попытались прорваться на территорию, относящуюся к зданию парламента.

Полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Вскоре после этого большинство протестующих рассеялись.

В полиции заявили, что несколько офицеров получили ранения. Около десятка человек были задержаны.

Акции фермеров на протяжении нескольких месяцев проходят по всему Евросоюзу. Они недовольны мерами по борьбе с изменением климата и удорожанием цен на топливо, а также беспошлинным ввозом сельхозпродукции из Украины.

В Польше, как напоминает Reuters, в ближайшее время пройдут местные выборы. Из-за этого правительство Дональда Туска пытается найти баланс, чтобы защитить права фермеров и при этом сохранить твердую позицию в поддержке Украины.

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