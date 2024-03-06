В Тыве произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Пострадали больше 20 человек, в городе прервана подача тепла

Обновление. По последним данным, при взрыве на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Причиной взрыва, по данным экстренных служб, стала детонация угольной пыли, сообщает РИА Новости.

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате пожара и взрыва, произошедших утром 6 марта, в котельной на ТЭЦ в городе Шагонар в Тыве, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, никто не погиб. Первоначально сообщалось, что три человека пропали без вести, но это не подтвердилось.

Как пишет Baza, в котельной электростанции начался пожар, который привел к взрыву. Телеграм-канал «112» утверждает, что взрыв произошел в помещении подачи топлива. Пожарные локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Тыве. По данным СМИ, разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания. Из-за инцидента на ТЭЦ в Шагонаре, где живут около 12 тысяч человек, приостановили подачу тепла.

В Туве после аварии на Шагонарской ТЭЦ ввели режим ЧС регионального значения, сообщил глава республики.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности.