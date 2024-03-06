Трамп и Байден победили в большинстве штатов на праймериз в «супервторник»

Действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победу в большинстве штатов, где 5 марта в так называемый супервторник прошли партийные праймериз и кокусы, сообщает телеканал CNN.

Байден и Трамп победили на внутрипартийных голосованиях Демократической и Республиканской партий соответственно в Калифорнии и Техасе — двух штатах, которые дают наибольшее количество делегатов, чьи голоса необходимы для выдвижения.

Главный соперник Трампа в борьбе за выдвижение кандидатов от Республиканской партии Никки Хейли одержала единственную победу в Вермонте. Хейли сильно отстает от Трампа по числу делегатов и, как пишет Reuters, не имеет реальных шансов на выдвижение.

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По прогнозам СМИ, Байден победил в Айове, Вермонте, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Массачусетсе, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Юте и Калифорнии.

Трамп победил в Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Массачусетсе и Калифорнии.

Как сообщает CNN, Трамп заручился поддержкой 936 делегатов при том, что для выдвижения ему нужно собрать 1215 из 2429 делегатов. За Байдена готовы проголосовать 1312 делегатов при необходимых 1968 из 3934 делегатов.

Дональд Трамп, комментируя итоги «супервторника», заявил, что «это отличный вечер», пишет Fox News. Выступая с речью в своем поместье Мар-А-Лаго во Флориде, Трамп раскритиковал иммиграционную политику Байдена и назвал его «худшим президентом» в истории, а также заявил, что города США «заполонила миграционная преступность».

Джо Байден в своем заявлении вновь назвал Трампа угрозой американской демократии, пишет Reuters. «Сегодняшние результаты оставляют американский народ перед ясным выбором: будем ли мы продолжать двигаться вперед или позволим Дональду Трампу увлечь нас назад, в хаос, раскол и тьму, которые определили его пребывание на посту президента?» — сказал Байден.

«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда внутрипартийные выборы проходят сразу в нескольких штатах. Это одно из ключевых событий при определении кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий.

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