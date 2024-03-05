Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что покинет свой пост «в ближайшие недели»

Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила о намерении покинуть свой пост «в ближайшие недели», говорится в заявлении Госдепартамента от имени госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, в последние три года Нуланд руководила департаментом, занимавшимся вопросами по всем направлениям: «от решения сложных кризисов на Гаити и Ближнем Востоке до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, как говорится в заявлении, усилия Нуланд «были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину» и оказания Украине помощи.

После отставки Нуланд ее временно заменит заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс.

Представительница МИД России Мария Захарова назвала причиной отставки Нуланд «провал антироссийского курса администрации Байдена». «Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», — написала Захарова.

В начале своей карьеры во второй половине 1980-х годов Нуланд работала в Восточной Азии, с 1991 по 1993 годы работала в посольстве США в Москве, где отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина. Впоследствии она работала в аппарате заместителя государственного секретаря США, заместителем постоянного представителя США при НАТО, в аппарате вице-президента и в Госдепартаменте.

В 2013 году Нуланд стала заместительницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В этой должности она приезжала в Киев на Майдан и, общаясь с протестующими против президента Виктора Януковича, угощала их печеньем. Впоследствии это стало источником пропагандистского мема о «печеньках Госдепа», означающего поддержку США.

В 2017 году Нуланд ушла из Госдепа, однако вернулась на должность заместителя госсекретаря после избрания Джо Байдена в 2021 году. С начала полномасштабной войны Нуланд неоднократно приезжала в Киев. Целью руководства США она называла завершение войны в Украине «стратегическим поражением для Владимира Путина».

интервью виктории нуланд «медузе»

«Наша цель — стратегическое поражение Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему непомерно дорого» Интервью Виктории Нуланд — о том, как США пытаются остановить войну в Украине

интервью виктории нуланд «медузе»

«Наша цель — стратегическое поражение Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему непомерно дорого» Интервью Виктории Нуланд — о том, как США пытаются остановить войну в Украине