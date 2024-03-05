В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

В работе соцсетей Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta) произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи из многих стран начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook и Instagram после 18:00 по московскому времени. Сообщается также о проблемах с сервисом Messenger.

Пользователи пишут, что не могут авторизоваться в Facebook и обновить ленту в Instagram. О проблемах с доступом к этим соцсетями также сообщили вечером 5 марта пользователи из России, следует из данных сайта «Сбой.рф».

С чем связаны проблемы с доступом к соцсетям, неизвестно.

«Мы в курсе, что у людей возникают проблемы с доступом к нашим сервисам. Сейчас мы работаем над этим», — заявил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

Обновление. После 19:00 работа соцсетей восстановилась.