Биткоин обновил исторический максимум. Курс криптовалюты превысил 69 тысяч долларов, побив рекорд 2021 года

Курс биткоина 5 марта превысил отметку в 69 тысяч долларов на бирже Binance и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года, сообщает РБК.

На момент написания новости стоимость биткоина снизилась до 67,4 тысячи долларов, следует из данных торговой площадки Coindesk на 18:40 по московскому времени.

Как отмечает РБК, за последний месяц биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила 1,27 триллиона долларов. Издание объяснят рост курса криповалюты значительным притоком капитала в американские биржевые фонды (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин.

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