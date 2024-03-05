Apple представила обновленные MacBook Air с процессором M3

Корпорация Apple представила обновленную версию ноутбуков MacBook Air с новым процессором собственной разработки M3.

В пресс-релизе подчеркивается, что с M3 MacBook Air работает на 60% быстрее, чем с процессором M1, и в 13 раз быстрее, чем с процессором Intel.

Новые MacBook Air смогут до 18 часов работать без подзарядки, обещает Apple, поддерживать два внешних экрана и в два раза большую скорость Wi-Fi соединения.

Внешне обновленный ноутбук остался таким же, как модель с процессором M2, представленная в июле 2022 года.

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Ноутбук также по-прежнему будет доступен в версиях с дисплеем диагональю 13 или 15 дюймов и с корпусом четырех цветов — темно-синего и трех оттенков серого.

В странах, где у Apple есть официальные магазины и авторизованные дилеры (Россия в их число не входит) новые MacBook Air поступят в продажу в пятницу, 8 марта. На американском рынкеMacBook Air с дисплеем 13 дюймов будет стоить от 1099 долларов, с дисплеем 15 дюймов — от 1299 долларов. После выхода нового MacBook Air, модель MacBook Air с процессором M2 будет стоить на американском рынке от 999 долларов.

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