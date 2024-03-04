В Алматы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло днем 4 марта в казахстанском городе Алматы, сообщает издание Orda.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 31 километре от Алматы, там магнитуда составила 6,1. О пострадавших не сообщается.

Полицию, Департамент по чрезвычайных ситуациям и другие экстренные службы Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы. Коммунальным службам поручили при необходимости отключить подачу воды, света, газа и отопления.

Из-за землетрясения в школах и колледжах отменили занятия. Вскоре жители Алматы ощутили афтершоки магнитудой 2.

Orda.kz со ссылкой на портал VolcanoDiscovery пишет, что землетрясение 4 марта стало одним из сильнейших в Алматы с начала 2024 года и 30-м по счету в нынешнем году.

Землетрясение также ощутили жители нескольких городов Кыргызстана — Чолпон-Аты, Бишкека и Каракола, пишет «Sputnik Кыргызстан». Как сообщает 24.kg, магнитуда землетрясения в Кыргызстане составила 5,3. О пострадавших не сообщалось.