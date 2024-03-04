Суд в Салехарде отклонил жалобу Людмилы Навальной на СК, поданную из-за отказа выдать тело сына

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа оставил без удовлетворения жалобу Людмилы Навальной, матери Алексея Навального.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в суде сообщали, что жалоба подана на «незаконные действия, решения, бездействие», не уточняя подробности. Директор ФБК Иван Жданов уточнял, что жалоба была подана на бездействие Следственного комитета из-за отказа выдать тело Навального.

Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. На протяжении нескольких дней следствие отказывалось выдать его тело Людмиле Навальной — это сделали только 24 февраля. Перед этим Навальная сообщала, что от нее требовали провести тайные похороны, угрожая в случае отказа «что-то сделать» телом.

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