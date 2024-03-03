Жительница Гамбурга получила травмы, пытаясь помешать работнику, вышедшему с территории генконсульства России, разрушить мемориал Навальному

Россиянка Наталья Фройденберг, живущая в Гамбурге, получила травмы, когда попыталась помешать разрушить мемориал Алексею Навальному у здания генконсульства России в этом городе. Рассказ Фройденберг опубликовал телеграм-канал No Future, внимание на публикацию обратили «Медиазона» и «Дождь».

По словам россиянки, 1 марта, в день похорон Навального, она пришла возложить цветы и зажечь свечу напротив здания генконсульства России в Гамбурге. Диппредставительство не работает с начала года, пишет No Future, но какой-то технический персонал до сих пор остается в здании.

Фройденберг увидела, как с территории консульства вышел мужчина в рабочей форме с большим мусорным пакетом и начал убирать в него цветы, разрушая мемориал. Просьбу отдать ей пакет с цветами работник проигнорировал.

Я беру пакет, а он начинает его тянуть. Он поднимает руку с пакетом, за который я держусь, а потом резко опускает его вниз так, что я падаю и очень кричу от боли. Он протащил меня по асфальту. Я ничего не могла сделать и отпустила пакет.

В итоге мужчина вернулся на территорию генконсульства и выбросил там пакет с цветами в мусорный контейнер.

По словам Фройденберг она получила «травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти». «И, очевидно, головой я ударилась, потому что у меня достаточно долго голова болела», — рассказала она.

Фройденберг зафиксировала травмы и обратилась в полицию.

ФСИН объявила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. После того, как стало известно о гибели политика, у российских диппредставительств в разных странах мира появились мемориалы Навальному.

В России цветы, которые после смерти Навального несли к памятникам жертвам политических репрессий и другим знаковым местам в разных городах, убирали, пришедшим почтить память политика угрожали, некоторых из них задерживали.

Как в России и в мире прощались с Навальным

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии

Как в России и в мире прощались с Навальным

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии