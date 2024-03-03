Трамп выиграл предварительные выборы в Мичигане, Миссури и Айдахо

Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на пост президента США, стал победителем в штатах Мичиган, Миссури и Айдахо.

В этих трех штатах Трамп вновь продемонстрировал, что он с большим отрывом опережает свою соперницу — бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Как отмечает Reuters, Хейли остается в предвыборной гонке благодаря поддержке спонсоров, которые хотят поддержать альтернативного кандидата.

Кокусы в Мичигане, Миссури и Айдахо — последнее крупное предвыборное мероприятие для Трампа перед Супервторником — 5 марта кандидатов в президенты от Республиканской и от Демократической партий будут выбираться в 15 штатах и на одной территории.

Если Трампу ничто не помешает стать единым кандидатом от Республиканской партии, то за Белый дом он будет бороться с действующим президентом Джо Байденом. Таким образом повторится расклад предыдущих президентских выборов. В 2020 году Трамп не смог переизбраться на второй срок, проиграв Байдену.

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