«Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся». Олег Навальный опубликовал пост, в котором попрощался с Алексеем
Источник: Олег Навальный
Брат Алексея Навального Олег опубликовал пост после того, как политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
«Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся», — написал Олег Навальный, добавив к посту эмодзи с разбитым сердцем.
Он также опубликовал несколько совместных фотографий с братом.
Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. К храму, где проходило отпевание, и кладбищу пришли тысячи людей.