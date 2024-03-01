«Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся». Олег Навальный опубликовал пост, в котором попрощался с Алексеем

Брат Алексея Навального Олег опубликовал пост после того, как политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

«Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся», — написал Олег Навальный, добавив к посту эмодзи с разбитым сердцем.

Он также опубликовал несколько совместных фотографий с братом.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. К храму, где проходило отпевание, и кладбищу пришли тысячи людей.

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