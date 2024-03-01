Психологи проекта Without Prejudice оказывают бесплатную психологическую помощь тем, кто пытается справиться с горем из-за смерти Алексея Навального.

Заявку на получение помощи можно отправить через чат-бот.

За неделю после смерти Навального в Without Prejudice поступило более полутора тысяч обращений, 35% из которых — от людей с суицидальными мыслями. По данным проекта, 80% обращений поступило из России, люди рассказывают, что у них «украли будущее» и что они хотят «уйти вслед за Алексеем».

«За последние сутки мы получили 536 запросов на кризисную психологическую помощь. В каждом запросе — боль и потеря надежды и ужасное, липкое и отвратительное чувство абсолютной беспомощности. Мы постарались ответить всем и будем работать для вас и дальше. Помните одно: Не бойтесь. Мы выстоим», — говорилось в посте проекта 17 февраля — на следующий день после смерти Навального.

Проект Without Prejudice начал работу в марте 2022 года. На сайте проекта говорится, что своей миссией он видит «стабилизацию психологического состояния антивоенно настроенных русскоговорящих людей». Волонтерский проект объединяет более 150 психологов из разных стран. Помощь доступна ежедневно и круглосуточно.

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Испытывать горе сейчас — нормально. Даже если вы не знали Алексея Навального лично Сделайте что-нибудь в память о нем. Не пытайтесь блокировать эмоции. И помните: мы рядом (хотя бы в виде этой инструкции)