Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Иллинойсе. Это уже третий штат, где имя экс-президента требуют вычеркнуть из бюллетеней

Суд округа Кук в Иллинойсе решил, что имя бывшего президента США Дональда Трампа не может быть включено в списки голосования на праймериз. Такое решение, которое CNN называет «неожиданным», суд вынес на основании 14-й поправки к Конституции, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа.

Иллинойс стал третьим штатом, в которых суды запретили Трампу участвовать в праймериз. Ранее так поступили судьи в Колорадо и Мэне. Однако исполнение решений приостановлено до тех пор, пока Верховный суд США не рассмотрит апелляцию Трампа.

Ожидается, что решение суда в Иллинойсе также будет оспорено командой Трампа.

Праймериз Республиканской партии в Иллинойсе намечены на 17 марта.

Трампа подозревают в участии в мятеже — в январе 2021 года, не сумев переизбраться на второй срок, он призвал своих сторонников пойти на Капитолий, где утверждались итоги выборов. В результате штурма погибли пять человек.

Верховный суд США в конце апреля должен решить, можно ли судить Трампа, пользующегося неприкосновенностью, по обвинению во вмешательстве в выборы.

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Подробнее о том, в чем обвиняют Трампа и как это влияет на предвыборную кампанию

Конституция США запрещает участникам мятежей занимать государственные должности. Значит, Трамп не может претендовать на пост президента? Верховный суд вот-вот решит, есть ли у республиканца право баллотироваться