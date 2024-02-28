Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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Николай Рыжков в 1974-1989 годах Рыжков был депутатом Верховного Совета СССР, номинального парламента страны. В 1985-1991 годах работал председателем Совета министров СССР. После отставки и выхода на пенсию Рыжков продолжил политическую карьеру. В 1995-2003 годах он работал депутатом Госдумы РФ, затем в течение 20 лет — сенатором в Совете Федерации от Белгородской области. Полномочия Рыжкова как сенатора прекратили 25 сентября 2023 года.

Как сенатор Николай Рыжков поддержал ввод войск РФ в Крым в 2014 году, а также аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в 2022 году. Находился под санкциями Евросоюза, США, Украины, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.