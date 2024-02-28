Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года
Источник: РБК
В ходе торгов 28 февраля курс биткоина впервые с ноября 2021 года превысил отметку в 60 тысяч долларов, пишет РБК со ссылкой на данные биржи Binance.
За сутки биткоин подорожал более чем на 6% — до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торговой площадки Coindesk на 17:10 по московскому времени.
РБК отмечает, что биткоин растет в цене третий день практически без откатов и заметных коррекций. Издание также напоминает, что исторический максимум курса криптовалюты был достигнут 10 ноября 2021 года на отметке в 68,7 тысячи долларов.